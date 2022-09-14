Апелляцию гимнаста Куляка частично удовлетворили

Апелляцию российского гимнаста Ивана Куляка, который появился на награждении на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) с буквой Z на груди, частично удовлетворили.

По информации Inside the Games, дисквалификация продлится до 16 мая 2023 года. Если бы апелляцию отклонили, то спортсмен получил бы ещё полгода дополнительного отстранения. Отмечается, что гимнаст должен заплатить за апелляцию $5,2 тыс.

Напомним, что в марте россиянин вышел на церемонию награждения на Кубке мира с буквой Z на форме. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира. Международная федерация гимнастики дисквалифицировала Куляка на год и запретила ему выступать даже на российских соревнованиях.

Ранее Куляк заявил, что нацелен выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.