Куляк заявил, что нацелен выступить на Олимпиаде-2024 в Париже

Российский гимнаст Иван Куляк рассказал о планах на будущее.

«Сейчас я ничего не могу сделать. Надо тренироваться и нарабатывать свои программы. Понятно, что на первых соревнованиях, на которых я буду выступать, мне будет очень тяжело, но с этим надо справиться. Но Олимпиада стоит в моих планах», — цитирует спортсмена ТАСС.

Куляк признался, что с трудом переносит отстранение россиян от международных стартов.

«Морально тяжело, когда ты готовишься, а потом тебя отстраняют. Но это ничего, это просто нужно пережить», — добавил он.

По словам Куляка, он чувствует себя нормально, тренировки проходят без травм.

Напомним, что в марте россиянин вышел на церемонию награждения на Кубке мира с буквой Z на форме. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира. Международная федерация гимнастики дисквалифицировала Куляка на год и запретила ему выступать даже на российских соревнованиях.

Ранее президент ФСГР Василий Титов объяснил, почему Куляк не допущен до участия в Кубке России.