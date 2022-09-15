Поздняков заявил, что за российскими соревнованиями следят за рубежом

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что соревнования, проводимые внутри страны в условиях санкций, вызывают интерес за границей.

«Соревнования, которые мы организовываем здесь, хорошо видны за рубежом, за нами следят. Зарубежные коллеги осознают и признают успех Всероссийской спартакиады, которая недавно у нас прошла», — сказал Поздняков на расширенном заседании комиссии спортсменов ОКР.

8 сентября Международный олимпийский комитет (МОК) оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов.

Напомним, что организация рекомендовала спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях София Великая рассказала, как недавно созванивалась с главой МОК Томасом Бахом.