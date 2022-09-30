«Живём в этих реалиях и надеемся на лучшее»: на форуме «Россия — спортивная держава» обсудили особенности зимнего сезона

Референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях, а также частичная мобилизация в РФ могут повлиять на позицию международных федераций при принятии решений о снятии санкций с российских атлетов, заявила президент ФЛГР Елена Вяльбе в заключительный день форума «Россия — спортивная держава». В свою очередь, главы национальных федераций фигурного катания Александр Горшков и фристайла Алексей Курашов отметили, что в столь сложные времена важно сделать упор на организацию внутренних соревнований и создание наилучших условий для спортсменов. А исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов рассказал о планах провести в том числе чемпионат страны по хоккею в формате «3 + 3».

В Кемерове завершился X Международный форум «Россия — спортивная держава», в работе которого приняли участие более 5 тыс. человек. В рамках деловой программы состоялось более 50 круглых столов, сессий и конференций, где обсуждались вопросы импортозамещения в спортиндустрии, цифровизации отрасли, перспектив развития в условиях санкционной политики и другие проблемы.

Центральная сессия заключительного дня форума была посвящена предстоящему зимнему сезону и новым подходам к проведению соревнований.

Как отметил во вступительном слове заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов, самое главное — обеспечить спортсменам комфортные условия, чтобы они, приезжая на внутренние турниры, не чувствовали разницы с зарубежными.

«Они должны понимать, что нужны и важны», — заявил Морозов.

Первой на сессии выступила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Она находится в Цюрихе на заседании технического комитета Международной федерации лыжного спорта (FIS) и подключилась к обсуждению по видеосвязи. Трёхкратная олимпийская чемпионка отметила, что на этом мероприятии рабочая обстановка и она не ощущает на себе какого-то негатива со стороны западных коллег. Однако при этом, по словам Вяльбе, «никто особо не скрывает», что российских спортсменов не допустят до предстоящих международных соревнований.

«Встречались на всех уровнях, вчера приватно разговаривали с президентом FIS. Если до референдумов и мобилизации они ещё рассматривали возможность нейтрального статуса, то теперь эти вопросы с повестки дня сняты. Эта ситуация всё сильно осложнила, но мы надеемся, что благоразумие восторжествует», — объяснила глава ФЛГР.

В свою очередь, глава национальной Федерации фигурного катания на коньках Александр Горшков рассказал, что успешный опыт проведения внутренних соревнований был получен ещё в период локдауна, когда из-за коронавируса были отменены почти все международные турниры.

«Итоги той работы выразились в высоких результатах наших спортсменов на чемпионате мира 2021 года и Олимпиаде в Пекине. В нынешней ситуации наша федерация не только использует этот положительный опыт, но и старается его развить и адаптировать к экстраординарной ситуации, чтобы максимально нивелировать негативные последствия от исключения наших спортсменов из мирового фигурного катания», — подчеркнул руководитель ФФККР.

Основой календаря фигуристов станет Гран-при России, шесть этапов которого пройдут в первой половине сезона в те же даты, что и аналогичный турнир ISU. С чемпионатом Европы и мира будут синхронизированы турниры по прыжкам и шоу-программам. Это сделано преднамеренно, чтобы спортсмены готовились и соревновались в привычном графике.

О необходимости приблизить национальный календарь к международному говорил и глава Федерации фристайла России Алексей Курашов.

«Чемпионат России состоится в феврале, потому что в эти сроки обычно проводятся и чемпионаты мира, и Олимпийские игры. Конечно, это увеличило нагрузку на горнолыжные комплексы, так как теперь везде нужно делать трассы уровня сборных, это совершенно другой уровень. Сейчас мы отрабатываем эти детали», — объяснил специалист.

В ФХР также представили ряд новых форматов соревнований. Как сообщил исполнительный директор федерации Дмитрий Курбатов, в нынешнем сезоне планируется провести первенство страны в формате «3 + 3». В связи с логистическими сложностями команды будут поделены по географическому признаку: Сибирь, Урал, Дальний Восток, Центр, Север и Северо-Запад. Финал, возможно, пройдёт в Сочи, отметил представитель ФХР.

По его словам, этот вид хоккея можно отнести к массовому спорту, который привлекает широкое внимание. Выставочные турниры, которые прошли в начале лета, собрали более 85 млн уникальных просмотров в сети.

«Это очень большой охват, который превышает показатели классического хоккея», — рассказал Курбатов.

Не останутся без дела и спортсмены классических сборных. Во-первых, в декабре пройдёт Кубок Первого канала, в котором примут участие основные команды России, Белоруссии и Казахстана, а также сборная молодых звёзд «Россия 25». Во-вторых, команды проведут турне почти в том же составе, за исключением того, что первую российскую команду заменит Китай. Они сыграют по два матча в нескольких городах. На сегодняшний момент подтверждены игры в Туле и Минске, а в качестве третьей остановки рассматриваются Москва, Ярославль, Омск или Новосибирск.

«Есть опасения, что Казахстан откажется от участия из-за внешнего давления, но на этот случай у нас есть план Б», — добавил Курбатов.

Кроме того, три турнира предусмотрено для юниорских, молодёжных и женских команд — Кубок будущего, Евроазиатский кубок и Кубок Чёрного моря.

Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров заявил, что воспринимает отстранение от международных турниров как возможность больше внимания уделить развитию вида внутри страны.

«Ситуация такая, какая есть. При всех её минусах есть и плюсы. Я в чём-то даже рад, что мы можем спокойно заниматься у себя в стране, формат соревнований менять, придумывать что-то новое», — признался Тихомиров.

Он отметил, что обсудил с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилёвым возможность создания нового интересного турнира для сноубордистов на Шерегеше, в котором одновременно могли бы принять участие профессионалы и любители.

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров в своём выступлении особо отметил, что все спортсмены с пониманием относятся к сложившейся ситуации.

«Не было ни одного вопроса о смене спортивного гражданства. Более того, спортсменка, которая несколько лет представляла другую страну, вернулась и будет вновь выступать под гражданством России», — отметил Майгуров.

По словам руководителя СБР, нет у сборных команд и проблем с экипировкой: многие компании изъявили желание продолжить сотрудничество. Одни будут обеспечивать снаряжением спортсменов бесплатно в рамках действующих личных контрактов, другие — за «очень умеренную» плату. Единственная трудность, с которой сталкивается команда, по словам Майгурова, — это приобретение качественных патронов для оружия, которые раньше поставлялись из Германии.

«Мы сейчас пытаемся решить этот вопрос с нашими производителями. Живём в этих реалиях и надеемся на лучшее», — подчеркнул функционер.