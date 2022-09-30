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Глава Федерации фристайла Курашов: постарались приблизить календарь к международному

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Глава Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов рассказал о календаре соревнований в новом сезоне.
Глава Федерации фристайла Курашов: постарались приблизить календарь к международному
  • РИА Новости

«Мы постарались приблизить свой календарь к международному — сначала сбор, потом, к примеру, этап Кубка России. Чемпионат России пройдёт в феврале, потому что в эти сроки обычно проводятся и чемпионаты мира, и Олимпийские игры», — заявил Курашов на форуме «Россия — спортивная держава».

По его словам, ФФР в сезоне-2022/23 все тренировочные мероприятия и соревнования спланировала исключительно в России.

«Да, исчезла возможность выезжать на сборы на ряд современных объектов — комплексы водных трамплинов, аэроподушек, а также мы лишились тренировок на летнем снегу. Тем не менее мы перестроились и поставили себе задачу работать над методической частью, с детьми», — сказал Курашов.

Напомним, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

Ранее олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал о своём отношении к отстранению российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.



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