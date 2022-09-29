Два сценария: что говорили о возможном возвращении на международную арену в рамках форума «Россия — спортивная держава»

Олимпийский комитет России готовится к двум вариантам развития событий, связанных с отстранением отечественных атлетов от международных соревнований, заявил президент ОКР Станислав Поздняков в ходе форума «Россия — спортивная держава». В свою очередь, министр спорта РФ Олег Матыцин подчеркнул, что проводимая дискриминационная политика не достигла своих целей, а мировое сообщество вскоре осознает, какой вред нанесло себе опрометчивыми решениями.

Центральной темой второго дня международного форума «Россия — спортивная держава» стало развитие спорта в условиях санкций, а также обсуждение перспектив возвращения отечественных атлетов на международную арену. Им было посвящено пленарное заседание «Мы вместе. Спорт. Новая реальность», куда были приглашены в том числе иностранные специалисты.

Началась сессия с приветственного слова президента РФ Владимира Путина, которое зачитал его помощник Игорь Левитин.

«Санкционная агрессия, развязанная против нашей страны и наших граждан, затронула многие сферы, в том числе спорт высших достижений. Российские атлеты, по сути, лишены возможности представлять свою страну, а голос России в международных профильных организациях намеренно игнорируется. Такая ситуация противоречит самим ценностям спорта, главные из которых — взаимоуважение и принцип «спорт вне политики», — отмечается в заявлении главы государства.

Свою солидарность с российскими спортсменами на форуме выражали представители разных государств. В том числе об этом заявляли генеральный директор главного управления по спорту Королевства Бахрейн Абдулрахман Аскар, министр спорта Сирии Ферас Муалла, президент Балканского союза велоспорта Владимир Куваля. А почётный президент Национального олимпийского комитета Армении Дереник Габриелян, выступая на одной из утренних сессий, задался вопросом, почему профессиональное сообщество молчаливо встретило дискриминацию коллег.

«Спорт вне политики, но сейчас это не так. Ряд стран диктует свои правила и в спортивной сфере. Я хочу спросить у ветеранов спорта: почему мы молчим? Почему? Молчание — знак согласия? В нашем случае это не так. Мы должны объединиться и требовать у международных федераций и МОК соблюдения всех правил. Спортсмены не должны быть жертвами любой государственной политики. Вместе мы великая сила, как тяжёлая артиллерия на войне. Мы должны бороться за наши места в международных организациях. Нам нужно обратиться к Баху с требованием изменить позицию МОК по санкциям к российским и белорусским спортсменам и допустить их до международных соревнований», — подчеркнул Габриелян.

В свою очередь, министр спорта Китая Гао Чжидань отметил важность плодотворного сотрудничества и обмена опытом. По его словам, атлеты двух стран провели ряд совместных сборов в разных видах спорта, в том числе в женском хоккее, гандболе и гребле. Кроме того, он подчеркнул, что человеческое общество сейчас столкнулось с многочисленными трудностями и проблемами, так как «переплелись век перемен и век эпидемий».

«Но стремление всех народов к развитию, прогрессу и лучшей жизни остаётся неизменным. Мы твёрдо верим в уникальную роль и замечательную силу спорта, в углубление солидарности и дружбы, содействие национальному развитию и повышению благосостояния людей. Как традиционная спортивная держава Россия имеет глубокий фундамент и богатый опыт в развитии спорта и добилась блестящих достижений. Давайте вместе работать над углублением китайско-российского гуманитарного сотрудничества», — заявил Гао Чжидань.

Рассуждая о перспективах дальнейшего развития событий, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков подчеркнул, что организация ведёт работу с учётом двух возможных сценариев: первый — благоприятный, при котором отечественные атлеты получат возможность участвовать в Олимпиаде в Париже и, соответственно, в квалификационных соревнованиях к ним.

Президент ОКР подчеркнул, что, несмотря на масштабность введённых против российских спортсменов «необоснованных и неадекватных санкций», а также крайней напряжённости в международных отношениях, происходят изменения и в риторике, и в отношении руководства Международного олимпийского комитета. Эти положительные сигналы, по его словам, дают основания надеяться, что отстранение с россиян будет снято в обозримом будущем.

«Многие члены МОК сейчас настроены на возвращение российских спортсменов. На полях мероприятий Ассоциации национальных олимпийских комитетов мы постоянно обсуждаем этот вопрос с коллегами, и ситуация кардинально отличается от того, что было несколько месяцев назад, в лучшую сторону», — заявил четырёхкратный олимпийский чемпион.

Он подчеркнул, что основная задача для сборных страны — быть готовыми к тому, что их допустят до турниров. В связи с этим он призвал государственные структуры продолжить поддержку команд, которая исключительно важна со всех точек зрения, а в первую очередь для спортсменов, которые готовятся отстаивать честь страны на соревнованиях самого высокого уровня.

«Это их мечта, их цель и их желание — доказать в очередной раз, что Россия по-прежнему великая спортивная держава», — подчеркнул глава ОКР.

Второй сценарий более пессимистичный. Он предполагает возвращение на Игры не раньше 2026 года. В рамках этого варианта ОКР разработал новую стратегию развития, которая направлена в первую очередь на формирование олимпийского резерва. Её цель — подготовить новое поколение атлетов на самом высоком конкурентном уровне, с тем чтобы уже на следующей Олимпиаде после Парижа войти в тройку команд в общекомандном зачёте.

Отдельно Поздняков отметил важность дипломатической работы.

«Наши спортсмены должны принимать участие в Олимпийских играх. Для этого необходимо сохранять полноценное представительство в МОК и других международных организациях. Иначе участие России как полноценной олимпийской команды априори невозможно», — заявил президент ОКР.

В свою очередь, министр спорта Олег Матыцин отметил, что перед отраслью стоит задача обеспечить атлетов достаточной соревновательной практикой, именно поэтому создаются новые форматы турниров и мероприятий. С этой точки зрения как никогда важно сотрудничество с дружественными странами, например в рамках ШОС, БРИКС и СНГ. Он особо подчеркнул, что дискриминационная политика в адрес российского спорта не принесла тех результатов, на которые рассчитывали те, кто её вводил.

«Мы не изолируемся, продолжаем взаимодействие с МОК, с международными федерациями, но при этом во главу угла ставим интересы нашего национального спорта. Он у нас самодостаточен», — подчеркнул министр.

При этом он выразил уверенность, что мировое сообщество вскоре осознает тот вред, который оно нанесло себе, отстранив отечественных спортсменов и запретив проводить соревнования на территории России.

«Таких надёжных партнёров, как наша страна, можно пересчитать по пальцам. Мы блестяще провели соревнования самых разных типов — и чемпионаты мира, и Олимпийские игры, и Универсиады, — и лишение международных федераций такого потенциала могу расценить как самоубийство мирового спорта», — заявил чиновник.