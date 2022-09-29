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Чернышенко заявил, что дискриминация российских спортсменов не принесла результата

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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что политика в отношении российских спортсменов привела международные соревнования к потере зрелищности и объективности.
Чернышенко заявил, что дискриминация российских спортсменов не принесла результата
  • РИА Новости

«Главное, что дискриминационная политика в отношении российских спортсменов не принесла действенного результата. Когда марионетки лишали нас соревнований, потеряли зрелищность и объективность. Мы не закрываемся от международных контактов, сотрудничаем с дружественными странами из БРИКС, ШОС и СНГ», — рассказал Чернышенко на форуме «Россия — спортивная держава».

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету Международного олимпийского комитета. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии, скорее всего, не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже.

ОИ-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Чернышенко рассказал, что в России 88,5% детей регулярно занимаются спортом.

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