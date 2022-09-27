Чернышенко рассказал, что в России 88,5% детей регулярно занимаются спортом

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что в России 88,5% детей регулярно занимаются спортом.

«Приоритетная задача при реализации концепции — привлекать к занятиям спортом как можно больше детей, начиная с самых ранних лет. На данный момент в России систематически занимаются физкультурой около 24,3 млн детей — это 88,5%. К 2030 году этот показатель должен превысить 90%. При этом профессионально занимаются в спортивных школах и центрах подготовки свыше 3,2 млн ребят», — приводит слова Чернышенко официальный сайт Минспорта России.

Он отметил, что лидерами среди регионов по количеству занимающихся являются Москва, Московская область, Ростовская и Свердловская области, Краснодарский край и Республика Дагестан. По его словам, в нынешнем году планируется ввести в эксплуатацию более 100 ФОК, футбольных полей и катков по всей стране.

Ранее сообщалось, что современный спортивный комплекс открыт в микрорайоне №25 в Мытищах.