В Мытищах открыли новый стадион для футбола и лёгкой атлетики

Современный спортивный комплекс открыт в микрорайоне №25 в Мытищах. Об этом сообщает телеканал «360».

Отмечается, что стадион имени Дмитрия Аленичева стал первым в микрорайоне, где живут 25 тыс. человек.

Спортивный центр открыли по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

«Ребята будут знакомиться, играя и общаясь. И важно, что родители стимулируют, мотивируют на занятия спортом», — отметил он.

Каждый день стадион смогут посещать до 1,5 тыс. человек. Доступ свободный, с 08:00 до 22:00.