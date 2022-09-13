В Мытищах открыли новый стадион для футбола и лёгкой атлетики
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Отмечается, что стадион имени Дмитрия Аленичева стал первым в микрорайоне, где живут 25 тыс. человек.
Спортивный центр открыли по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.
«Ребята будут знакомиться, играя и общаясь. И важно, что родители стимулируют, мотивируют на занятия спортом», — отметил он.
Каждый день стадион смогут посещать до 1,5 тыс. человек. Доступ свободный, с 08:00 до 22:00.