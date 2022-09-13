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В Мытищах открыли новый стадион для футбола и лёгкой атлетики

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Современный спортивный комплекс открыт в микрорайоне №25 в Мытищах. Об этом сообщает телеканал «360».
В Мытищах открыли новый стадион для футбола и лёгкой атлетики
  • © Пресс-служба Губернатора Московской области

Отмечается, что стадион имени Дмитрия Аленичева стал первым в микрорайоне, где живут 25 тыс. человек.

Спортивный центр открыли по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

«Ребята будут знакомиться, играя и общаясь. И важно, что родители стимулируют, мотивируют на занятия спортом», — отметил он.

Каждый день стадион смогут посещать до 1,5 тыс. человек. Доступ свободный, с 08:00 до 22:00.

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