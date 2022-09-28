«Работала бы и точно не думала о переходе»: Богалий о смене гражданства, мобилизации спортсменов и проблемах биатлона

Министерство спорта работает над тем, чтобы профессиональные спортсмены не были затронуты частичной мобилизацией. Об этом в интервью RT заявила двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий на форуме в Кемерове. По её словам, проблем в биатлоне сейчас очень много и следует меняться, чтобы победы на международных турнирах продолжились, когда откроют границы. Член исполкома посоветовала спортсменам сосредоточиться на работе и не думать о смене гражданства, а также предположила, какой внутренний старт в новом сезоне станет самым интересным.

— Десять лет вы уже проводите свой Кубок, стало ли проще его организовывать?

— И когда начинала, было непросто, и сейчас непросто. На каждом из этапов — свои вопросы. Турнир — живой, он постоянно развивается. Ты тоже всё время развиваешься, учишься, не стоишь на месте. В этом плане весьма полезен форум «Россия — спортивная держава», тут можно много интересной информации почерпнуть у коллег. Если ты хочешь расти, то ты это делаешь. И все эти препятствия, которые возникают на пути, — это не сложности, а временные трудности, которые при правильном подходе, привлечении неравнодушных людей можно преодолеть. Поэтому я мечтаю, чтобы в детский спорт пришли помощники, меценаты, деньги.

— Спонсоры неохотно подключаются к детским турнирам?

— Не могу сказать, что неохотно. Просто кто-то не знает о такой возможности. Наверное, нужна специальная программа, разработанная совместно Министерством спорта и Министерством экономики, чтобы появилось больше заинтересованных компаний. Мы все смотрим Олимпийские игры, все радуемся победам, но если не вкладывать в детский спорт, то не будет этих медалей, а дети так и будут бегать в дырявых кроссовках. Я утрирую, конечно, но в этом направлении нужно проделать большую работу.

Также по теме «Поблажек делать никто не собирался»: IBU ожидаемо продлил отстранение россиян от международных турниров Российских биатлонистов не допустят до международных соревнований в грядущем зимнем сезоне. Соответствующее решение принял конгресс...

— Во время выступления на форуме вы сказали, что детей вдохновляет личный пример. Как быть с этим сейчас, когда сборная России лишена возможности принимать участие в международных турнирах?

— Привозить их на российские соревнований. Ребята из национальной команды доступны, никуда не прячутся, с ними можно пообщаться, посмотреть, как они работают. Но главный пример для ребёнка — это родители. Если они выходной день проводят дома за телевизором и гаджетами, то дети считают это нормой жизни. Хотя сейчас многие это понимают. Я живу рядом с Одинцовским парком и люблю по утрам там кататься на лыжероллерах. Так вот: если я не выйду в восемь утра, то позже там уже делать будет нечего, парк будет переполнен. И это открывает ещё одну проблему — недостаток инфраструктуры. Нужно и парковые зоны оборудовать в том числе.

С июня я вошла в исполком СБР, погружаюсь в эту работу. Мне это интересно, потому что биатлон — моя жизнь. Я вижу многие аспекты, в которых требуется работа. Это и целеполагание, и антидопинговая культура. Проблем очень много, и нам нужно меняться, чтобы победы на международных турнирах продолжились, когда нам откроют границы.

— Как считаете, ждать этого дня придётся долго?

— Я оптимист, верю в лучшее. Пока мы особо ничего не пропустили, кроме концовки прошлого сезона и летнего чемпионата мира. Идут диалоги. В этой ситуации я больше переживаю даже не за основную сборную, а за юниоров, за ближайший резерв. С одной стороны, при закрытых границах они остаются с главной командой и могут ориентироваться на них, расти рядом с лучшими. А с другой — нужно сделать так, чтобы они были мотивированы и верили, что их работа не идёт впустую.

— А как настроение у спортсменов, на ваш взгляд?

— Они, безусловно, обеспокоены, но мы делаем всё возможное, чтобы им было комфортно. Предложили создать комитет спортсменов по примеру международной федерации, чтобы они могли доносить какие-то свои проблемы и вопросы. То есть идёт конструктивный рабочий диалог. Нет пока понимания, какой будет главный старт сезона, это должен определить Минспорт. Но думаю, Кубок Содружества будет будоражить болельщиков.

— Ставили когда-нибудь себя на место нынешних биатлонистов? Что бы вы делали, окажись в такой ситуации?

— Работала бы и точно не думала о переходе. Я патриот России, для меня другой страны нет. Но среди ребят я и не слышала таких разговоров. Видимо, мы всё-таки правильно их направляем, нацеливаем. Самое главное — дать им уверенность, что они нам нужны, что это наше поколение будущего, что каждый из них нам важен. Когда они будут осознавать себя частью большой биатлонной семьи и при определённой работе смогут прогрессировать, тогда эти вопросы сами отпадут.

— Мобилизация, которая проводится в стране, оказывает на членов команды какое-то давление?

— Насколько мне известно, работа Минспорта ведётся в том направлении, чтобы профессиональные спортсмены не были затронуты мобилизацией.