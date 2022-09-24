Российская биатлонистка Румянцева сломала нос и получила сотрясение мозга во время тренировки
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Об этом сообщает руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов в Telegram. Румянцева не сможет выступить на летнем чемпионате России по биатлону 2022 года.
Спортсменка представляет команду Московской области. Лучший результат в карьере Румянцевой — 38-е место в гонке преследования на этапе кубка России.
Летний чемпионат России по биатлону проходит с 24 по 27 сентября в Чайковском.
Ранее сообщалось, что Тамара Дербушева стала победительницей спринтерской гонки на летнем чемпионате России по биатлону.