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Российская биатлонистка Румянцева сломала нос и получила сотрясение мозга во время тренировки

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Российская биатлонистка Василиса Румянцева получила серьёзные травмы во время тренировки в ходе подготовки к летнему чемпионату России.
Российская биатлонистка Румянцева сломала нос и получила сотрясение мозга во время тренировки
  • Gettyimages.ru
  • © gaspr13

Об этом сообщает руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов в Telegram. Румянцева не сможет выступить на летнем чемпионате России по биатлону 2022 года.

Спортсменка представляет команду Московской области. Лучший результат в карьере Румянцевой — 38-е место в гонке преследования на этапе кубка России.

Летний чемпионат России по биатлону проходит с 24 по 27 сентября в Чайковском.

Ранее сообщалось, что Тамара Дербушева стала победительницей спринтерской гонки на летнем чемпионате России по биатлону.

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