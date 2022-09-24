Российская биатлонистка Румянцева сломала нос и получила сотрясение мозга во время тренировки

Российская биатлонистка Василиса Румянцева получила серьёзные травмы во время тренировки в ходе подготовки к летнему чемпионату России.

Об этом сообщает руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов в Telegram. Румянцева не сможет выступить на летнем чемпионате России по биатлону 2022 года.

Спортсменка представляет команду Московской области. Лучший результат в карьере Румянцевой — 38-е место в гонке преследования на этапе кубка России.

Летний чемпионат России по биатлону проходит с 24 по 27 сентября в Чайковском.

Ранее сообщалось, что Тамара Дербушева стала победительницей спринтерской гонки на летнем чемпионате России по биатлону.