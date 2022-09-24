Двукратная чемпионка мира по биатлону Соукалова потерялась в Альпах

Двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Соукалова потерялась в итальянских Альпах во время велопрогулки.

По информации La Provincia di Sondrio, 21 сентября спортсменка отправилась на велосипеде в горы и пропала. Отмечается, что спасатели обнаружили Соукалову на следующий день на высоте 2270 метров. Несмотря на проведённую ночь в горах, девушка не пострадала.

Напомним, что Соукалова завершила карьеру в 2019 году в возрасте 29 лет. Помимо двух золотых медалей на чемпионате мира, чешская биатлонистка имеет в своём активе две серебряные и одна бронзовая медали Олимпийских игр.

Ранее Наталья Гербулова высказалась об отстранении от международных турниров.