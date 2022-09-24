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Гербулова: отстранение от международных стартов лишает детей стимула заниматься спортом

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Биатлонистка сборной России Наталья Гербулова высказалась об отстранении от международных турниров.

«Наши юноши и юниоры не смогут увидеть то, что видели мы — юниорские первенства мира, зимние и летние юношеские Олимпийские игры. Это очень печально, обидно и неприятно. Надеюсь и верю, что всё-таки это ненадолго, — цитирует Гербулову «Чемпионат».

Она подчеркнула, что спорт должен быть всегда, вне зависимости от того, что происходит в мире.

«Ладно мы, биатлонисты и лыжники, можем участвовать в трёх циклах Олимпиады, а как быть гимнасткам, фигуристкам? У них одна Олимпиада», — добавила она.

Напомним, что IBU продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных турнирах.

Ранее биатлонист Эдуард Латыпов заявил, что допущенная ошибка в стрельбе лёжа не позволила ему побороться за высокие места в масс-старте на втором этапе Кубка Содружества в Белоруссии.



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