В Кузбассе стартовал Международный форум «Россия — спортивная держава»

Основные мероприятия форума «Россия — спортивная держава» пройдут с 28 по 30 сентября в Кемерове, Белове, Новокузнецке, Шерегеше и Прокопьевском муниципальном округе.

Гостями форума стали иностранные участники из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Ирака, Бахрейна, Сирии и Пакистана.

В рамках форума запланированы масштабная деловая и спортивная программы.

В Шерегеше пройдёт одно из главных спортивно-туристических событий года — Конгресс индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха.

В рамках конгресса состоятся круглые столы «Развитие инфраструктуры лыжных гонок и биатлона в Кузбассе», «Горнолыжные курорты: тренды и новые возможности. Опыт управляющих компаний спортивно-туристических комплексов», пройдёт мастер-класс «Технологии активного отдыха: от безопасности до удовольствия», состоятся презентация национальной премии «Горы России» и воркшоп «Круглогодичность как точка роста. Прокачай курорт: как работать и зарабатывать 365 дней в году». Кроме того, запланировано заседание попечительского совета Общероссийского общественного движения «Лыжные трассы России», посвящённое программе, приоритетам и достижениям в развитии инфраструктуры лыжных видов спорта.

В Белове на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Металлург» стартовал Межрегиональный спортивный фестиваль «Сильнее всех фест». В соревнованиях принимают участие 125 спортсменов из Белова, Новокузнецка, Прокопьевска, Калтана, Кемерова, Киселёвска, Ленинска-Кузнецкого, Гурьевска, Анжеро-Судженска, Берёзовского, Юрги и Кемеровского муниципального округа. Соревнования пройдут по видам: «спорт лиц с поражением ОДА», «спорт глухих» и «спорт слепых», по дисциплинам: «бочча», «волейбол сидя», «плавание», «настольный теннис (шоудаун)».

В посёлке Трудармейском Прокопьевского муниципального округа в ледовом дворце «Маяк» стартовали региональные соревнования «Юношеский международный турнир по хоккею». В нём принимают участие четыре команды юношей до 16 лет: две новокузнецкие команды «Металлург», «Авангард» из Омска и «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Соревнования завершатся 30 сентября.

Ранее сообщалось, что президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе проведёт встречу с главой Международной федерации лыжного спорта и сноубординга Йоханом Элиашем.