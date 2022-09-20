«Матч ТВ» не покажет международные турниры по биатлону

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал, какие турниры по биатлону канал сможет показать.

«Российские турниры пересекаются с Кубком мира, на котором наших спортсменов не будет. Без них показывать международные соревнования по биатлону нет смысла», — цитирует Тащина «Чемпионат».

16 сентября конгресс IBU продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных турнирах. IBU также сохранил приостановку членства СБР и БФБ.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Александр Тихонов выразил мнение, что санкции с российского спорта могут начать снимать уже к предстоящему январю.