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«Матч ТВ» не покажет международные турниры по биатлону

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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал, какие турниры по биатлону канал сможет показать.
«Матч ТВ» не покажет международные турниры по биатлону
  • Gettyimages.ru
  • © technotr

«Российские турниры пересекаются с Кубком мира, на котором наших спортсменов не будет. Без них показывать международные соревнования по биатлону нет смысла»,  цитирует Тащина «Чемпионат».

16 сентября конгресс IBU продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных турнирах. IBU также сохранил приостановку членства СБР и БФБ.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Александр Тихонов выразил мнение, что санкции с российского спорта могут начать снимать уже к предстоящему январю.

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