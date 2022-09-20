«Матч ТВ» не покажет международные турниры по биатлону
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«Российские турниры пересекаются с Кубком мира, на котором наших спортсменов не будет. Без них показывать международные соревнования по биатлону нет смысла», — цитирует Тащина «Чемпионат».
16 сентября конгресс IBU продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных турнирах. IBU также сохранил приостановку членства СБР и БФБ.
МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Ранее Александр Тихонов выразил мнение, что санкции с российского спорта могут начать снимать уже к предстоящему январю.