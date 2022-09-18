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Тихонов: санкции с российского спорта могут начать снимать уже к январю

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выразил мнение, что санкции с российского спорта могут начать снимать уже к предстоящему январю.
Тихонов: санкции с российского спорта могут начать снимать уже к январю
  • РИА Новости

«Европа и Америка привыкли жить за счёт других стран, поэтому я с ними не дружу. Нам не надо, чтобы нас кто-то поддерживал в биатлоне. Россия обладает 40% недр земного шара. С ситуацией на Украине давно надо было закончить. Я думаю, что с России могут начать снимать санкции уже к январю, если мы правильно поступим», — цитирует Тихонова РИА Новости.

По его словам, он надеется, что к следующим Олимпийским играм в Париже Россию допустят.

16 сентября конгресс IBU продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных турнирах. IBU также сохранил приостановку членства СБР и БФБ.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал решение конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) продлить отстранение россиян.

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