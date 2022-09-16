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Представители Украины, Норвегии и Польши выступили против участия российских биатлонистов

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Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов рассказал о заседании конгресса Международного союза биатлонистов (IBU).
Представители Украины, Норвегии и Польши выступили против участия российских биатлонистов
  • Gettyimages.ru
  • © technotr

«Представитель Украины около восьми минут рассказывал, почему россиян и белорусов не стоит допускать до соревнований. Также высказались против нас Норвегия и Польша», — написал Аверьянов в Telegram-канале.

16 сентября конгресс IBU продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от международных турниров. IBU также сохранил приостановку членства СБР и БФБ.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что IBU не вернёт россиян на международные старты.

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