Представители Украины, Норвегии и Польши выступили против участия российских биатлонистов
- Gettyimages.ru
- © technotr
«Представитель Украины около восьми минут рассказывал, почему россиян и белорусов не стоит допускать до соревнований. Также высказались против нас Норвегия и Польша», — написал Аверьянов в Telegram-канале.
16 сентября конгресс IBU продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от международных турниров. IBU также сохранил приостановку членства СБР и БФБ.
Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что IBU не вернёт россиян на международные старты.