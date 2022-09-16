«Поблажек делать никто не собирался»: IBU ожидаемо продлил отстранение россиян от международных турниров

Российских биатлонистов не допустят до международных соревнований в грядущем зимнем сезоне. Соответствующее решение принял конгресс IBU в пятницу. Тем не менее, в СБР планируют продолжить диалог с вышестоящей организацией и постараться вернуть спортсменов на мировую арену. При этом предложение президента МОК Томаса Баха о предоставлении атлетам нейтрального статуса в России встретили неоднозначно. Между тем глава НОК США Сюзанна Лайонс заявила, что возвращение отстранённых атлетов неизбежно.

Международный союз биатлонистов продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, проводимых под его эгидой. Соответствующее решение было принято Конгрессом организации, заседание которого прошло в пятницу в австрийском Зальцбурге. За то, чтобы оставить в силе санкции против обеих сборных, выступили 39 стран из 46. Против — лишь две, а ещё пять воздержались от участия в голосовании.

Заседание началось с видеообращения президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, который в очередной раз произнёс речь о невозможности возвращения России и Белоруссии на мировую арену.

«Мы должны признать, что время отменить эти рекомендации ещё не пришло, но мы надеемся, мы все едины в том, что скоро придёт день, когда снова сможем следовать нашей миссии. Наша роль — быть примером, который противостоит конфликтам и разделению людей, а не усиливать их. Мы должны быть вместе, чтобы достичь нашей общей миссии», — цитирует Баха ТАСС.

Также он заявил, что известные ограничительные меры принимались «с очень тяжёлым сердцем», потому что функционеры столкнулись с «неразрешимой проблемой».

«С одной стороны, мы не можем полностью отказаться от нашей миссии объединять весь мир на соревнованиях, с другой, единственным способом защитить эту миссию было рекомендовать не допускать спортсменов исключительно по причине их национальности», — подчеркнул чиновник.

При этом он не исключил, что возвращение отстранённых атлетов возможно в нейтральном статусе, однако решение по сути оставил на откуп федераций.

Так, по мнению главы пресс-службы Союза биатлонистов России Сергея Аверьянова, обращение Баха оставило двойственное впечатление.

«Говоря о российских и белорусских спортсменах, он не сказал напрямую, что их следует отстранять. Даже озвучил вариант их допуска к международным стартам без национальной айдентики. Но в целом Бах умыл руки — решайте, дескать, сами», — написал представитель федерации в своём Telegram-канале.

Вслед за Бахом выступил глава юридического департамента IBU Кристиан Кайдель, который призвал оставить отстранение в силе. Помимо этого он подчеркнул, что необходимо предоставить исполкому организации право снять санкции, если ситуация будет этому способствовать. Данное решение в итоге было принято, и оно имеет важное значение в сложившихся обстоятельствах. Дело в том, что конгресс — высший орган IBU, и его решение может быть отменено лишь на следующем аналогичном заседании, а оно состоится через 2 года. Теперь же у исполкома есть формальная возможность пересмотреть отношение к допуску «при наступлении определенных условий».

Выступили во время заседания также глава СБР Виктор Майгуров и председатель Белорусской федерации биатлона Андриан Цибульский.

«Затем слово взял представитель Украины. Он около восьми минут рассказывал, почему россиян и белорусов не стоит допускать до соревнований. Также высказались против нас Норвегия и Польша», — сообщил Аверьянов.

Майгуров, комментируя итоги заседания, подчеркнул, что СБР не планирует прекращать борьбу за восстановление. В частности, планируется затребовать от IBU детальное объяснение требования о дистанцировании от специальной военной операции на Украине, о котором было объявлено ещё в августе.

«Мы хотим услышать, что значит быть непричастным к СВО. Это общие слова с их стороны, а хочется конкретики. Мы же и так к ней не причастны», — цитирует Майгурова РИА Новости.

Также он подчеркнул, что видит тенденцию к налаживанию ситуации. В IBU открыты к диалогу и готовы обсуждать варианты развития событий.

«Наша позиция такова, что во всей этой истории спортсмены не должны страдать. Пусть руководство не будет никуда ездить, а биатлонисты тут точно ни при чём. Если брать наш вид, то биатлонисты Германии, Франции и других стран являются военнослужащими. Если спортсменам из России сказать, что для допуска на международные старты нельзя быть военнослужащими, я уверен, что 99% уволится из армии завтра. Но они (IBU) так не говорят, потому что понимают, что такие обещания выполнить не смогут», — заметил глава СБР.

Безусловно, итоговое решение конгресса ни для кого не стало неожиданностью. Про отсутствие каких бы то ни было иллюзий говорили и главный тренер сборной Юрий Каминский, и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, и экс-президент СБР Владимир Драчёв. Последний даже напомнил, что в международной федерации «давно на нас ополчились» и ещё в бытность его руководителем с чиновниками IBU невозможно было ни о чем договариваться.

«Понятно, что все эти отстранения были плановыми, никто не собирался и не собирается делать нам никаких поблажек. Это один из методов борьбы против России, на нас действуют через спорт, через культуру, через дипломатию», — приводит слова Драчёва ТАСС.

«Выступать без флага и гимна недопустимо»

Что оказалось неожиданностью накануне конгресса IBU, так это выступление президента Олимпийского и Паралимпийского комитетов США Сюзанны Лайонс. Она признала, что возвращение отстранённых атлетов на международную арену неизбежно.

«Мы знаем, что в МОК начинают думать над тем, есть ли путь назад для российских спортсменов. Начинают выходить на контакт со всеми заинтересованными сторонами, чтобы получить информацию по данному вопросу. Мне кажется, все мы в какой-то момент начинаем понимать, что отдельные атлеты не должны становиться жертвами какой бы то ни было политики их государств или напряжённости иного толка. Я думаю, что неизбежно возникнет желание, чтобы спортсмены, волею случая проживающие в России, вернулись и стали участвовать в соревнованиях, однако ещё предстоит определить сроки и то, как это будет осуществляться», — заявила чиновница.

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Её слова, как и последовавшее затем высказывание Баха о возможном нейтральном статусе с одной стороны были восприняты как положительный знак, говорящий о смягчении позиции международных чиновников. Однако с другой стороны в этом можно углядеть ещё одну попытку ущемить интересы страны. В частности, обращает на себя внимание тот факт, что Лайонс назвала атлетов жертвами государственной политики.

Поэтому неудивительно, что Владимир Драчёв назвал предложение Баха о нейтральном статусе «полной глупостью».

«Откажись от России — тогда мы тебя отпустим, но кто откажется? Кто готов родину предать? Пора перестать ждать и надеяться, сильных не воспринимают, и нас никогда не воспринимали», — заявил бывший биатлонист.

Депутат Госдумы Роман Терюшков заявил, что не считает возможным выступления отечественных атлетов без флага и гимна.

«По сути, Бах и Олимпийский комитет США предлагают, чтобы на соревнованиях выступали отдельные спортсмены, которые откажутся от своей страны. Всё это недопустимо. Нужно уже понять, что мы не будем готовиться к Олимпийским играм в Париже. Нам нужно создать Игры ШОС, в которых будет всё больше и больше участников», — цитирует парламентария ТАСС.

Аналогичное мнение выразил известный тренер Александр Касперович. Он заявил, что не понимает, как можно выступать под нейтральным флагом.

«Получается, что наши спортсмены без отца и без матери, что ли? Ну как так? Мы выступаем за Россию! Мы должны представлять государство. Я против варианта с нейтральным статусом. Но это моё мнение. Как на это посмотрят спортсмены, руководители федерации и государства, решать не мне», — сообщил наставник.

В свою очередь Дмитрий Васильев, хотя и не считает пропуск международного сезона большой трагедией, советует не отказываться от шанса стартовать, пусть и без национальной символики.

«Боюсь показаться либералом. С одной стороны, я всегда за свою страну: буду бороться и сражаться. Но что касается спортсменов, то у них век достаточно короткий. Если представится возможность выступать в нейтральном статусе, то отказываться не стоит. Надо будет обязательно выступать. Это будет некий мостик, потому что отношения разорваны практически полностью. Это будет некий диалог, а без него невозможно восстановить связи. В конце концов, все знают, что это российские спортсмены. Прагматизм должен оставаться во всех ситуациях», — цитирует двукратного олимпийского чемпиона «Матч ТВ».