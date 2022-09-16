Конгресс IBU продлил отстранение российских биатлонистов от турниров

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

39 членов заседания проголосовали за продление запрета выступать россиянам и белорусам (двое — против, пятеро воздержались), сообщает IBU в Twitter.

В марте 2022 года IBU отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Кроме того, организация объявила о решении приостановить членство Союза биатлонистов России.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что IBU не вернёт россиян на международные старты.