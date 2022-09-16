военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Конгресс IBU продлил отстранение российских биатлонистов от турниров

Короткая ссылка
Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.
Конгресс IBU продлил отстранение российских биатлонистов от турниров
  • Gettyimages.ru
  • © simonkr

39 членов заседания проголосовали за продление запрета выступать россиянам и белорусам (двое — против, пятеро воздержались), сообщает IBU в Twitter.  

В марте 2022 года IBU отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Кроме того, организация объявила о решении приостановить членство Союза биатлонистов России.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что IBU не вернёт россиян на международные старты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить