Конгресс IBU продлил отстранение российских биатлонистов от турниров
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39 членов заседания проголосовали за продление запрета выступать россиянам и белорусам (двое — против, пятеро воздержались), сообщает IBU в Twitter.
В марте 2022 года IBU отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Кроме того, организация объявила о решении приостановить членство Союза биатлонистов России.
Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что IBU не вернёт россиян на международные старты.