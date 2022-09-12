Драчёв сравнил смену гражданства российскими спортсменами с предательством
- AP
«К каждому такому случаю надо относиться с определённым скептицизмом. Мы понимаем, что у нас достаточно сложный вид спорта, без сборной команды тяжело себя проявить. В нынешней ситуации это сродни предательству», — приводит слова Драчёва «Газета.Ru».
Он также заявил, что сейчас не время уходить и предавать родную страну. По его словам, это предательство останется на совести переходящих спортсменов.
Тренер Леонид Мякишев заявил, что его подопечная может перейти в сборную Финляндии, чтобы выступать на Кубке мира, потому что имеет гражданство страны.
Напомним, что в активе Виролайнен золото чемпионата Европы 2017 года в сингл-миксте, а также бронза континентального первенства 2014 года в гонке преследования. Её лучшей позицией по итогам Кубка мира является 16-е место в сезоне-2014/15.
Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Ранее двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий прокомментировала желание некоторых спортсменов сменить гражданство после отстранения России от международных стартов.