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Драчёв сравнил смену гражданства российскими спортсменами с предательством

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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался о возможном переходе россиянки Дарьи Виролайнен в сборную Финляндии.
Драчёв сравнил смену гражданства российскими спортсменами с предательством
  • AP

«К каждому такому случаю надо относиться с определённым скептицизмом. Мы понимаем, что у нас достаточно сложный вид спорта, без сборной команды тяжело себя проявить. В нынешней ситуации это сродни предательству», — приводит слова Драчёва «Газета.Ru».

Он также заявил, что сейчас не время уходить и предавать родную страну. По его словам, это предательство останется на совести переходящих спортсменов.

Тренер Леонид Мякишев заявил, что его подопечная может перейти в сборную Финляндии, чтобы выступать на Кубке мира, потому что имеет гражданство страны.

Напомним, что в активе Виролайнен золото чемпионата Европы 2017 года в сингл-миксте, а также бронза континентального первенства 2014 года в гонке преследования. Её лучшей позицией по итогам Кубка мира является 16-е место в сезоне-2014/15.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий прокомментировала желание некоторых спортсменов сменить гражданство после отстранения России от международных стартов.

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