Майгуров рассказал, что Россию поддержала страна, которая является лидером в биатлоне
- РИА Новости
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«У меня есть предположения, какие страны нас поддержали, но не буду пока это озвучивать. Могу сказать, что у меня был звонок от одной из стран — лидеров мирового биатлона, не середняка. После нашего письма в IBU мне позвонили и выразили поддержку и понимание. Они сегодня не выступали, я могу их понять, но для меня это хороший знак», — приводит слова Майгурова РИА Новости.
Он также заявил, что со временем ситуация с отечественными спортсменами будет меняться в лучшую сторону. По его словам, без российских лыжников международные соревнования по лыжным гонкам превратятся в чемпионат Норвегии, а они хотели бы соревноваться с лучшими.
16 сентября Конгресс IBU продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных турнирах. IBU также сохранил приостановку членства СБР и БФБ.
МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что IBU не вернёт россиян на международные старты.