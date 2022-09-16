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Майгуров рассказал, что Россию поддержала страна, которая является лидером в биатлоне

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) о продлении отстранения российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.
Майгуров рассказал, что Россию поддержала страна, которая является лидером в биатлоне
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

«У меня есть предположения, какие страны нас поддержали, но не буду пока это озвучивать. Могу сказать, что у меня был звонок от одной из стран — лидеров мирового биатлона, не середняка. После нашего письма в IBU мне позвонили и выразили поддержку и понимание. Они сегодня не выступали, я могу их понять, но для меня это хороший знак», — приводит слова Майгурова РИА Новости.

Он также заявил, что со временем ситуация с отечественными спортсменами будет меняться в лучшую сторону. По его словам, без российских лыжников международные соревнования по лыжным гонкам превратятся в чемпионат Норвегии, а они хотели бы соревноваться с лучшими.

16 сентября Конгресс IBU продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных турнирах. IBU также сохранил приостановку членства СБР и БФБ.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что IBU не вернёт россиян на международные старты.

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