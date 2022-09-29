Габриелян: ряд стран диктует свои правила и в спортивной сфере

Почётный президент Национального олимпийского комитета Армении Дереник Габриелян высказался об отстранении российских спортсменов.

«Спорт вне политики, но сейчас это не так. Ряд стран диктует свои правила и в спортивной сфере. Я хочу спросить у ветеранов спорта: почему мы молчим? Почему?! Молчание — знак согласия? В нашем случае это не так. Мы должны объединиться и требовать у международных федераций и МОК соблюдения всех правил. Спортсмены не должны быть жертвами любой государственной политики. Вместе мы великая сила, как тяжёлая артиллерия на войне. Мы должны бороться за наши места в международных организациях. Нам нужно обратиться к Баху с требованием изменить позицию МОК по санкциям к российским и белорусским спортсменам и допустить их до международных соревнований», — сказал Габриелян на форуме «Россия — спортивная держава».

Он также заявил, что сейчас необходимо задаться вопросом, что делается для развития равноправного спортивного сотрудничества в эпоху глобальных вызовов. По его словам, в XXI веке неприлично поучать всех подряд и оставлять за собой право на геополитические эксперименты.

«Некоторые страны стремятся установить свои правила, особенно в спорте и олимпийском движении. Мы обязаны найти выход из этого сложнейшего положения и не дать развалиться ценностям олимпийского движения», — добавил Габриелян.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Глава МОК Томас Бах заявил, что один из вариантов для возобновления допуска отечественных спортсменов к международным турнирам — выступление без национальной символики.

Ранее россиянин Семён Елистратов, олимпийский чемпион по шорт-треку, заявил, что не поедет на Олимпийские игры в Париже, если для участия придётся отказываться от России.