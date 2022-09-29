военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Габриелян: ряд стран диктует свои правила и в спортивной сфере

Короткая ссылка
Почётный президент Национального олимпийского комитета Армении Дереник Габриелян высказался об отстранении российских спортсменов.
Габриелян: ряд стран диктует свои правила и в спортивной сфере
  • РИА Новости

«Спорт вне политики, но сейчас это не так. Ряд стран диктует свои правила и в спортивной сфере. Я хочу спросить у ветеранов спорта: почему мы молчим? Почему?! Молчание — знак согласия? В нашем случае это не так. Мы должны объединиться и требовать у международных федераций и МОК соблюдения всех правил. Спортсмены не должны быть жертвами любой государственной политики. Вместе мы великая сила, как тяжёлая артиллерия на войне. Мы должны бороться за наши места в международных организациях. Нам нужно обратиться к Баху с требованием изменить позицию МОК по санкциям к российским и белорусским спортсменам и допустить их до международных соревнований», — сказал Габриелян на форуме «Россия — спортивная держава».

Он также заявил, что сейчас необходимо задаться вопросом, что делается для развития равноправного спортивного сотрудничества в эпоху глобальных вызовов. По его словам, в XXI веке неприлично поучать всех подряд и оставлять за собой право на геополитические эксперименты.

«Некоторые страны стремятся установить свои правила, особенно в спорте и олимпийском движении. Мы обязаны найти выход из этого сложнейшего положения и не дать развалиться ценностям олимпийского движения», — добавил Габриелян.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Глава МОК Томас Бах заявил, что один из вариантов для возобновления допуска отечественных спортсменов к международным турнирам — выступление без национальной символики.

Ранее россиянин Семён Елистратов, олимпийский чемпион по шорт-треку, заявил, что не поедет на Олимпийские игры в Париже, если для участия придётся отказываться от России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить