«Соревнования как шоу или рок-концерт»: чем запомнился первый день форума «Россия — спортивная держава»

Юбилейный, X международный форум «Россия — спортивная держава» начал работу в Кузбассе. В первый день мероприятия участники обсуждали вопросы популяризации массового спорта в стране. По мнению бывшей биатлонистки Анны Богалий, важную роль играет положительный пример как медийных личностей, так и ближайшего окружения. Алексей Смертин отметил, что футбол сам по себе может быть инструментом популяризации спорта. А лыжница Вероника Степанова призвала коллег активнее развивать личные бренды и вести социальные сети.

В среду, 28 сентября, в Кемерове и ещё нескольких городах области стартовал X международный форум «Россия — спортивная держава». На него, помимо отечественных специалистов, съехались представители Азербайджана, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Ирака, Казахстана, Пакистана, Сербии, Сирии, Таджикистана и Узбекистана. Кузбасс, вероятно, не случайно был выбран местом проведения форума: в 2021 году он стал победителем Национальной спортивной премии как регион, где наиболее развит доступ к инфраструктуре для всех жителей. Как сообщается, здесь регулярно занимаются физкультурой 67,9% населения.

Символично, что открывала программу мероприятия сессия под названием «Лучшие практики по популяризации массового спорта», во время которой представители разных регионов и федераций делились своим опытом в этой области.

В частности, экс-футболист сборной России Алексей Смертин, который руководит проектным офисом устойчивого развития и социальной ответственности РФС, рассказал об особенностях работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья. По его словам, подобная структура — единственная среди всех федераций в стране, и её главная задача — вовлечь как можно больше людей в футбол. При этом бывший спортсмен подчеркнул, что считает свою нынешнюю миссию гораздо более важной, чем игровую карьеру.

«В футболе огромная конкуренция, лишь 1% выходит на профессиональный уровень, и мне повезло оказаться в этом числе. То, чем сейчас занимаюсь, считаю более важным, потому что все свои амбиции я уже утолил. А сейчас у меня есть возможность социализировать через мяч людей с ограниченными физическими возможностями, и это прекрасно. Футбол — это тот инструмент, который объединяет, даёт чувство локтя», — заключил Смертин.

В свою очередь, двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий рассказала о проведении детских соревнований её имени. По словам бывшей биатлонистки, в этом году турнир также празднует юбилейную дату — десять лет. Она призналась, что его становление происходило непросто, да и по сей день организаторы сталкиваются со сложностями.

«И когда начинала, было непросто, и сейчас непросто. На каждом из этапов — свои вопросы. Турнир — живой, он постоянно развивается. Ты тоже всё время развиваешься, учишься, не стоишь на месте. В этом плане весьма полезен форум, тут можно много интересной информации почерпнуть у коллег. Если ты хочешь расти, ты это делаешь. И все препятствия, которые возникают на пути, — это не сложности, а временные трудности, которые при правильном подходе, привлечении неравнодушных людей можно преодолеть. Поэтому я мечтаю, чтобы в детский спорт пришли помощники, меценаты, деньги», — рассказала она.

Спортсменка также посетовала, что финансирование в России происходит по принципу перевёрнутой пирамиды: больше всего денег получают сборные команды, которые находятся на её вершине, а детский уровень, который лежит в основе всего, часто оказывается на вторых ролях.

«Нужно развернуть финансовый вектор развития, сделать так, чтобы первичное звено было укомплектовано всем необходимым. Чтобы там были хорошие тренеры, экипировка и так далее. Тогда будут и победы, а главное, поколение будущего будет здоровым», — подчеркнула Богалий.

Она также заявила, что важную роль в привлечении детей к занятиям физкультурой играет личный пример как известных атлетов, так и ближайшего окружения.

«Я полностью реализовалась в годы карьеры, поэтому сейчас прикладываю все усилия, чтобы передать свой опыт детям, как своим, так и чужим. Главный пример для ребёнка — это родители. Если они выходной день проводят дома за телевизором и гаджетами, то дети считают это нормой жизни. Хотя сейчас многие это понимают», — подчеркнула трёхкратная чемпионка мира.

Среди презентованных на форуме проектов обращала на себя внимание программа «ФизкультРАСС», которую представила Российская ассоциация спортивных сооружений. Её основная цель — увлечь физкультурой взрослых, которые сопровождают детей на различные тренировки.

«Пока ребёнок на занятии, взрослый обычно просто сидит и ждёт. Но это время можно провести с пользой для здоровья. Школы, которые входят в наш проект, дают возможность сопровождающим тоже тренироваться. Если учесть, что детское занятие длится примерно час, то это 8—12 часов физической нагрузки в месяц», — рассказала и. о. генерального директора РАСС Елена Суздалева.

Интересный подход предложили авторы проекта «Беговая лига Подмосковья». Участники программы выполняют определённые задания в соответствии со своим уровнем подготовки и получают баллы на счёт. Впоследствии можно использовать эту копилку для приобретения всевозможных призов. Кроме того, бегуны, набравшие наибольшее количество очков за сезон, становятся победителями в той или иной номинации и получают дополнительные награды.

Ещё один аспект популяризации был затронут во время сессии «Трансформация медиаландшафта». Министр спорта Красноярского края Денис Петровский посетовал на то, что крупные профильные СМИ обращают мало внимания на любительские соревнования или турниры по тем видам, которые не входят в топ популярных. В качестве примера он привёл турнир по хоккею с мячом с участием сборной России.

«У нас сейчас, особенно с учётом изменившейся политической ситуации, большой акцент сделан на массовый спорт. Но я не понимаю, что должно произойти, чтобы федеральные СМИ писали о нём», — заявил чиновник.

Участвовавшие в дискуссии эксперты сошлись во мнении, что для привлечения внимания таким соревнованиям нужен элемент шоу, интересные человеческие истории участников, а также кропотливая работа организаторов. По словам директора спортивного вещания оператора «Триколор» Марии Гришко, важную роль в этом процессе играет формирование начальной аудитории, а для этого нужно в том числе активно развивать социальные сети.

Резюмировала это обсуждение в своём выступлении олимпийская чемпионка Пекина Вероника Степанова.

«На соревнования люди должны приходить как на шоу, на рок-концерт. На противостояние Натальи Непряевой и Вероники Степановой, например. В UFC очень правильный процесс подогрева. И я считаю, что во всех видах спорта так должно быть. Всех ребят убеждаю, уговариваю даже вести соцсети и развивать личный бренд», — заявила лыжница.