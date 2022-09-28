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Смертин: в России можно провести соревнования одновременно по шести нозологиям

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Руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза (РФС) Алексей Смертин рассказал о работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

«РФС, насколько я знаю, — единственная в стране федерация, которая имеет структуру устойчивого развития. Мы работаем с людьми с ограниченными возможностями здоровья, и наша задача — вовлечь как можно больше людей в футбол. У нас единственная страна, которая может провести соревнования одновременно по шести нозологиям. Мы провели уже три таких мероприятия. В последнем приняли участие 550 человек с ограниченными возможностями здоровья», — рассказал Смертин.

Он также добавил, что в футболе самая большая конкуренция.

«Лишь 1% пробивается в профессиональный спорт, мне повезло оказаться в этом числе. То, чем сейчас занимаюсь, считаю более важным. Социализировать через мяч людей с ограниченными физическими возможностями. Футбол — это тот инструмент, который объединяет, даёт чувство локтя», — заключил Смертин.

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