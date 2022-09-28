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Богалий: нужно развернуть финансовый вектор развития спорта в стране

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий считает, что детский спорт нуждается в финансировании.

«Нужно развернуть финансовый вектор развития спорта в стране. Сейчас он направлен в основном на первую команду, куда идёт больше всего денег, но вся основная работа идёт на уровне детского спорта. А нам нужно сделать так, чтобы первое звено было укомплектовано всем необходимым. Чтобы там были хорошие тренеры, экипировка и так далее. Тогда будут и победы, а главное — поколение будущего будет здоровым», — сказала Богалий.

Ранее Анна Богалий прокомментировала желание некоторых спортсменов сменить гражданство после отстранения России.

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