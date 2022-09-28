Богалий: думаю, Кубок Содружества будет будоражить болельщиков

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий рассказала о настроении спортсменов из-за отстранения россиян от международных турниров.

«Они, безусловно, обеспокоены, но мы делаем всё возможное, чтобы им было комфортно. Предложили им создать комитет спортсменов по примеру международной федерации, чтобы они могли доносить какие-то свои проблемы и вопросы. То есть идёт конструктивный рабочий диалог. Нет пока понимания, какой будет главный старт сезона, это должен определить Минспорт. Но думаю, Кубок Содружества будет будоражить болельщиков», — сказала Богалий в интервью RT.

Ранее Анна Богалий рассказала об организации своего Кубка по биатлону.