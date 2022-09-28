Богалий: думаю, Кубок Содружества будет будоражить болельщиков
- РИА Новости
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«Они, безусловно, обеспокоены, но мы делаем всё возможное, чтобы им было комфортно. Предложили им создать комитет спортсменов по примеру международной федерации, чтобы они могли доносить какие-то свои проблемы и вопросы. То есть идёт конструктивный рабочий диалог. Нет пока понимания, какой будет главный старт сезона, это должен определить Минспорт. Но думаю, Кубок Содружества будет будоражить болельщиков», — сказала Богалий в интервью RT.
Ранее Анна Богалий рассказала об организации своего Кубка по биатлону.