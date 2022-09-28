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Богалий: думаю, Кубок Содружества будет будоражить болельщиков

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий рассказала о настроении спортсменов из-за отстранения россиян от международных турниров.
Богалий: думаю, Кубок Содружества будет будоражить болельщиков
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Они, безусловно, обеспокоены, но мы делаем всё возможное, чтобы им было комфортно. Предложили им создать комитет спортсменов по примеру международной федерации, чтобы они могли доносить какие-то свои проблемы и вопросы. То есть идёт конструктивный рабочий диалог. Нет пока понимания, какой будет главный старт сезона, это должен определить Минспорт. Но думаю, Кубок Содружества будет будоражить болельщиков», — сказала Богалий в интервью RT.

Ранее Анна Богалий рассказала об организации своего Кубка по биатлону.

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