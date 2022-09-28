военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Богалий рассказала об организации своего Кубка по биатлону

Короткая ссылка
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий рассказала, насколько сложно организовывать свой кубок.
Богалий рассказала об организации своего Кубка по биатлону
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

«Когда начинала, было непросто, и сейчас непросто. На каждом из этапов свои вопросы. Турнир — живой, он постоянно развивается. Ты всё время развиваешься, учишься, не стоишь на месте. В этом плане весьма полезен форум, тут можно много интересной информации почерпнуть у коллег. Если ты хочешь развиваться, то ты это делаешь. И все эти препятствия, которые возникают на пути, — это не сложности, это временные трудности, которые при правильном подходе, привлечении неравнодушных людей можно преодолеть», — рассказала Богалий в интервью RT.

Ранее Анна Богалий прокомментировала желание некоторых спортсменов сменить гражданство после отстранения России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить