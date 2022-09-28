Богалий рассказала об организации своего Кубка по биатлону

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий рассказала, насколько сложно организовывать свой кубок.

«Когда начинала, было непросто, и сейчас непросто. На каждом из этапов свои вопросы. Турнир — живой, он постоянно развивается. Ты всё время развиваешься, учишься, не стоишь на месте. В этом плане весьма полезен форум, тут можно много интересной информации почерпнуть у коллег. Если ты хочешь развиваться, то ты это делаешь. И все эти препятствия, которые возникают на пути, — это не сложности, это временные трудности, которые при правильном подходе, привлечении неравнодушных людей можно преодолеть», — рассказала Богалий в интервью RT.

Ранее Анна Богалий прокомментировала желание некоторых спортсменов сменить гражданство после отстранения России.