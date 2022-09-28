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Богалий: я — патриот России, для меня другой страны нет

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий рассказала, как поступила бы, если бы оказалась на месте спортсменов, которых не допускают до международных турниров.
Богалий: я — патриот России, для меня другой страны нет
  • РИА Новости
  • © Денис Костюченко

«Работала бы и точно не думала о переходе. Я — патриот России, для меня другой страны нет. Но среди ребят я и не слышала таких разговоров. Видимо, мы всё-таки правильно их направляем, нацеливаем. Самое главное — дать им уверенность, что они нам нужны, что это наше поколение будущего, что каждый из них нам важен. Когда они будут осознавать себя частью большой биатлонной семьи и при определённой работе смогут прогрессировать, тогда эти вопросы сами отпадут», — рассказала Богалий в интервью RT.

Ранее Анна Богалий прокомментировала желание некоторых спортсменов сменить гражданство после отстранения России.

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