Богалий: я — патриот России, для меня другой страны нет

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий рассказала, как поступила бы, если бы оказалась на месте спортсменов, которых не допускают до международных турниров.

«Работала бы и точно не думала о переходе. Я — патриот России, для меня другой страны нет. Но среди ребят я и не слышала таких разговоров. Видимо, мы всё-таки правильно их направляем, нацеливаем. Самое главное — дать им уверенность, что они нам нужны, что это наше поколение будущего, что каждый из них нам важен. Когда они будут осознавать себя частью большой биатлонной семьи и при определённой работе смогут прогрессировать, тогда эти вопросы сами отпадут», — рассказала Богалий в интервью RT.

Ранее Анна Богалий прокомментировала желание некоторых спортсменов сменить гражданство после отстранения России.