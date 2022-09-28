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Степанова: на соревнования люди должны приходить как на шоу, на рок-концерт

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова высказала мнение, что люди должны приходить на соревнования, как на шоу.
Степанова: на соревнования люди должны приходить как на шоу, на рок-концерт
  • globallookpress.com
  • © Deng Hua/XinHua

«На соревнования люди должны приходить как на шоу, на рок-концерт. На противостояние Натальи Непряевой и Вероники Степановой, например. В UFC очень правильный процесс подогрева. И я считаю, что во всех видах спорта так должно быть. И я всех ребят убеждаю, уговариваю даже вести соцсети и развивать личный бренд», — рассказала Степанова на стратегической панели «Трансформация медиаландшафта» в рамках спортивного форума «Россия — спортивная держава».

Ранее Степанова объяснила, зачем продолжает общаться с норвежскими журналистами.

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