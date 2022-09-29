Матыцин: спортивное сообщество осознает вред, который они нанесли, отстранив россиян

Министр спорта Олег Матыцин высказался о недопуске отечественных спортсменов до международных соревнований.

«Я бы не отделял олимпийское движение от общеспортивного движения. Опыт показывает, что только в единстве мы можем справиться с теми вызовами, с которыми мы столкнулись. Уверен, что то направление, которое мы выбрали, правильное: активно защищать интересы спортсменов, национальных федераций, создавать новые форматы соревнований. У нас громадный потенциал, у нас есть ресурс, мы не изолируемся, продолжаем взаимодействие с МОК, с международными федерациями, но при этом во главу угла ставим интересы нашего национального спорта», — сказал Матыцин на форуме «Россия — спортивная держава».

Он также заявил, что сейчас видит время возможностей и оценки ресурсов.

«Абсолютно уверен, что и мировое спортивное сообщество осознает тот вред, который они нанесли себе, отстранив наших спортсменов и запретив соревнования на территории нашей страны. Такого надёжного партнёра, как Россия, не найти. Мы провели соревнования самых разных типов, и лишить международные федерации такого потенциала могу расценить как самоубийство мирового спорта», — добавил Матыцин.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Глава МОК Томас Бах заявил, что один из вариантов для возобновления допуска отечественных спортсменов к международным турнирам — выступление без национальной символики.

Ранее Матыцин сообщил, что ЕАЭС имеет огромный потенциал в спорте и ищет новые пути развития в этой отрасли.