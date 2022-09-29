Матыцин сообщил о проведении конструктивной международной спортивной политики
- РИА Новости
«Я хочу заверить, что Минспорт активно проводит конструктивную международную политику. Мы на следующей неделе приедем в Цахкадзор, чтобы понять возможности использования базы в Армении. Мы не ослабели в период санкций, мы уверенно смотрим вперёд», — заявил Матыцин.
Он подчеркнул, что Россия — самодостаточная страна, а потенциал регионов делает реальным реализацию всех планов.
«У ЕАЭС огромный потенциал в спорте, мы готовы приглашать друзей, а в спорте врагов нет, мы готовы объединяться. Наши страны и раньше активно взаимодействовали, но сейчас мы ищем новые пути развития», — добавил Матыцин.
МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Глава МОК Томас Бах заявил, что один из вариантов для возобновления допуска отечественных спортсменов к международным турнирам — выступление без национальной символики.
Ранее россиянин Семён Елистратов, олимпийский чемпион по шорт-треку, заявил, что не поедет на Олимпийские игры в Париже, если для участия придётся отказываться от России.