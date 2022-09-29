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Матыцин сообщил о проведении конструктивной международной спортивной политики

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Министр спорта Олег Матыцин сообщил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) имеет огромный потенциал в спорте и ищет новые пути развития в этой отрасли.
Матыцин сообщил о проведении конструктивной международной спортивной политики
  • РИА Новости

«Я хочу заверить, что Минспорт активно проводит конструктивную международную политику. Мы на следующей неделе приедем в Цахкадзор, чтобы понять возможности использования базы в Армении. Мы не ослабели в период санкций, мы уверенно смотрим вперёд», — заявил Матыцин.

Он подчеркнул, что Россия — самодостаточная страна, а потенциал регионов делает реальным реализацию всех планов.

«У ЕАЭС огромный потенциал в спорте, мы готовы приглашать друзей, а в спорте врагов нет, мы готовы объединяться. Наши страны и раньше активно взаимодействовали, но сейчас мы ищем новые пути развития», — добавил Матыцин.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Глава МОК Томас Бах заявил, что один из вариантов для возобновления допуска отечественных спортсменов к международным турнирам — выступление без национальной символики.

Ранее россиянин Семён Елистратов, олимпийский чемпион по шорт-треку, заявил, что не поедет на Олимпийские игры в Париже, если для участия придётся отказываться от России.

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