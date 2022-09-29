военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Олимпийский чемпион Устюгов награждён орденом Дружбы

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов был награждён орденом Дружбы.
Олимпийский чемпион Устюгов награждён орденом Дружбы
  • Gettyimages.ru

Награду вручил помощник президента России Игорь Левитин на пленарном заседании форума «Россия — спортивная держава».

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был награждён четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Владимир Сальников. С февраля 2010 года он занимает должность президента Всероссийской федерации плавания.

30-летний лыжник завоевал золотую медаль Олимпиады 2022 года в Пекине в эстафетной гонке. Он также является двукратным чемпионом мира.

Ранее Устюгов рассказал о своём отношении к отстранению российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить