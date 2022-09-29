Олимпийский чемпион Устюгов награждён орденом Дружбы

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов был награждён орденом Дружбы.

Награду вручил помощник президента России Игорь Левитин на пленарном заседании форума «Россия — спортивная держава».

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был награждён четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Владимир Сальников. С февраля 2010 года он занимает должность президента Всероссийской федерации плавания.

30-летний лыжник завоевал золотую медаль Олимпиады 2022 года в Пекине в эстафетной гонке. Он также является двукратным чемпионом мира.

Ранее Устюгов рассказал о своём отношении к отстранению российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.