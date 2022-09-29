Поздняков: сегодня налицо раскол международного спортивного сообщества

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился мнением о работе Международного олимпийского комитета (МОК).

«Сегодня налицо раскол международного спортивного сообщества. И единственная возможность для олимпийского движения сохраниться в том виде, в котором его создавал барон де Кубертен и в котором оно развивалось при всех предыдущих президентах МОК, — это дать возможность всем международным спортивным объединениям проводить свои мероприятия без нажима тех или иных стран», — сказал Поздняков на форуме «Россия — спортивная держава».

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Глава МОК Томас Бах заявил, что один из вариантов для возобновления допуска отечественных спортсменов к международным турнирам — выступление без национальной символики.

Ранее министр спорта Олег Матыцин высказался о недопуске отечественных спортсменов до международных соревнований.