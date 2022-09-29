Поздняков: в мире происходит осознание, что Россия — спортивная держава
- РИА Новости
«Мы видим, что общая тональность совсем не соответствует тому фону, который формируют западные медиа. Самое важное — что приходит осознание даже к нашим ведущим оппонентам, что Россия слишком большая спортдержава, чтобы её просто исключить из олимпийского движения. Безусловно, процесс будет возвращаться на ту траекторию, с которой он неожиданно, для меня в том числе, ушёл в конце февраля», — сказал Поздняков на форуме «Россия — спортивная держава».
МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Глава МОК Томас Бах заявил, что один из вариантов для возобновления допуска отечественных спортсменов к международным турнирам — выступление без национальной символики.
Ранее Поздняков поделился мнением о работе МОК.