Поздняков: в мире происходит осознание, что Россия — спортивная держава

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался об отстранении отечественных спортсменов от международных соревнований.

«Мы видим, что общая тональность совсем не соответствует тому фону, который формируют западные медиа. Самое важное — что приходит осознание даже к нашим ведущим оппонентам, что Россия слишком большая спортдержава, чтобы её просто исключить из олимпийского движения. Безусловно, процесс будет возвращаться на ту траекторию, с которой он неожиданно, для меня в том числе, ушёл в конце февраля», — сказал Поздняков на форуме «Россия — спортивная держава».

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Глава МОК Томас Бах заявил, что один из вариантов для возобновления допуска отечественных спортсменов к международным турнирам — выступление без национальной символики.

Ранее Поздняков поделился мнением о работе МОК.