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Поздняков: в мире происходит осознание, что Россия — спортивная держава

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался об отстранении отечественных спортсменов от международных соревнований.
Поздняков: в мире происходит осознание, что Россия — спортивная держава
  • РИА Новости

«Мы видим, что общая тональность совсем не соответствует тому фону, который формируют западные медиа. Самое важное — что приходит осознание даже к нашим ведущим оппонентам, что Россия слишком большая спортдержава, чтобы её просто исключить из олимпийского движения. Безусловно, процесс будет возвращаться на ту траекторию, с которой он неожиданно, для меня в том числе, ушёл в конце февраля», — сказал Поздняков на форуме «Россия — спортивная держава».

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Глава МОК Томас Бах заявил, что один из вариантов для возобновления допуска отечественных спортсменов к международным турнирам — выступление без национальной символики.

Ранее Поздняков поделился мнением о работе МОК.

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