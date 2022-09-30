ФХР планирует провести чемпионат России по хоккею 3 × 3

Исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов сообщил, что скоро в стране появится новый турнир.

«Мы создали новое общероссийское соревнование — первенство страны среди команд 3 × 3. В связи с логистическими сложностями его предполагается проводить своего рода кустами: Сибирь, Урал, Дальний Восток, Центр, а финал, возможно, пройдёт в Сочи», — заявил Курбатов на форуме «Россия — спортивная держава».

По его словам, хоккей 3 × 3 — это массовый спорт, который привлекает широкое внимание.

«Выставочные турниры, которые мы провели в начале лета, собрали более 85 млн уникальных просмотров в сети. Это очень большой охват, который превышает показатели классического хоккея», — добавил Курбатов.

Не исключено, что хоккей 3 × 3 скоро войдёт в программу зимней Олимпиады. Международная федерация хоккея (IIHF) также развивает этот формат игры.

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