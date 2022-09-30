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Глава Федерации сноуборда России: есть план отправить сборную тренироваться в Китай

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Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров высказался о тренировках сборной в свете санкций в отношении российского спорта.
Глава Федерации сноуборда России: есть план отправить сборную тренироваться в Китай
  • РИА Новости

«Ситуация такая, какая есть. При всех её минусах есть и плюсы. Я в чём-то даже рад, что мы можем спокойно заниматься у себя в стране, формат соревнований менять, придумывать что-то новое. Нам интересен опыт Китая, есть планы отправить туда команду, чтобы потренироваться на их объектах — они достаточно высокого качества. А им интересно посоревноваться с нашими слаломистами, поэтому ищем точки соприкосновения», — заявил Тихомиров на форуме «Россия — спортивная держава».

По его словам, с губернатором Кузбасса была обсуждена «возможность создания интересного турнира на Шерегеше».

«Это будет смешанный формат соревнований — и для любителей, и для профессионалов», — пояснил Тихомиров.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

Ранее сообщалось, что сборная России по сноуборду проведёт октябрьский сбор в ОАЭ.

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