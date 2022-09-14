Сборная России по сноуборду проведёт октябрьский сбор в ОАЭ
- РИА Новости
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«Буквально через две недели уже начнётся снежная подготовка. Конечно, в неё в силу обстоятельств были внесены изменения. В России снега ещё нет, в ноябре рассчитываем провести сбор на Урале, а в октябре — в Объединенных Арабских Эмиратах», — цитирует Тихомирова ТАСС.
По его словам, на сборе к команде присоединится двукратный олимпийский чемпион Виктор Уайлд.
«Виктор тренируется больше в индивидуальном графике, хотя провести снежную подготовку он планирует с командой», — добавил Тихомиров.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.
Ранее Уайлд высказался об отстранении россиян от международных стартов.