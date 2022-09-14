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Сборная России по сноуборду проведёт октябрьский сбор в ОАЭ

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Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров сообщил, где национальная команда в параллельных дисциплинах проведёт учебно-тренировочный сбор.
Сборная России по сноуборду проведёт октябрьский сбор в ОАЭ
  • РИА Новости
  • © Александр Натрускин

«Буквально через две недели уже начнётся снежная подготовка. Конечно, в неё в силу обстоятельств были внесены изменения. В России снега ещё нет, в ноябре рассчитываем провести сбор на Урале, а в октябре — в Объединенных Арабских Эмиратах», — цитирует Тихомирова ТАСС.

По его словам, на сборе к команде присоединится двукратный олимпийский чемпион Виктор Уайлд.

«Виктор тренируется больше в индивидуальном графике, хотя провести снежную подготовку он планирует с командой», — добавил Тихомиров.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

Ранее Уайлд высказался об отстранении россиян от международных стартов.

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