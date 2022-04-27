Уайлд — об отстранении россиян: СМИ сильно влияют на общественное мнение на Западе

Двукратный олимпийский чемпион в параллельном гигантском слаломе сноубордист Вик Уайлд ответил австрийцу Бенджамину Карлу, который ранее высказал сожаление об отстранении россиян от международных соревнований.

«Мне кажется забавным, что люди уделяют так много внимания этому спортсмену и его словам. Уверен, что он рассуждал об этой теме не более нескольких секунд. Мы должны уделять больше внимания российским спортсменам и их мнению», — цитирует Уайлда РИА Новости.

По его мнению, СМИ сильно влияют на общественное мнение на Западе. Он подчеркнул, что сейчас все быстро реагируют на новости, не вникая в их суть.

«Если все будут уделять больше времени тому, чтобы разобраться с этим вопросом, возможно, нам разрешат участвовать в соревнованиях в следующем году», — добавил 32-летний российский спортсмен.

По рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) российские спортсмены были отлучены от участия в подавляющем большинстве зарубежных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее Уайлд рассказал, что с разочарованием воспринял новости о санкциях к российскому спорту.