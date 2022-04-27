Уайлд — об отстранении россиян: СМИ сильно влияют на общественное мнение на Западе

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Двукратный олимпийский чемпион в параллельном гигантском слаломе сноубордист Вик Уайлд ответил австрийцу Бенджамину Карлу, который ранее высказал сожаление об отстранении россиян от международных соревнований.
Уайлд — об отстранении россиян: СМИ сильно влияют на общественное мнение на Западе
  • AP

«Мне кажется забавным, что люди уделяют так много внимания этому спортсмену и его словам. Уверен, что он рассуждал об этой теме не более нескольких секунд. Мы должны уделять больше внимания российским спортсменам и их мнению», — цитирует Уайлда РИА Новости.

По его мнению, СМИ сильно влияют на общественное мнение на Западе. Он подчеркнул, что сейчас все быстро реагируют на новости, не вникая в их суть.

«Если все будут уделять больше времени тому, чтобы разобраться с этим вопросом, возможно, нам разрешат участвовать в соревнованиях в следующем году», — добавил 32-летний российский спортсмен.

По рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) российские спортсмены были отлучены от участия в подавляющем большинстве зарубежных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее Уайлд рассказал, что с разочарованием воспринял новости о санкциях к российскому спорту.

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