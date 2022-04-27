Уайлд — об отстранении россиян: СМИ сильно влияют на общественное мнение на Западе
- AP
«Мне кажется забавным, что люди уделяют так много внимания этому спортсмену и его словам. Уверен, что он рассуждал об этой теме не более нескольких секунд. Мы должны уделять больше внимания российским спортсменам и их мнению», — цитирует Уайлда РИА Новости.
По его мнению, СМИ сильно влияют на общественное мнение на Западе. Он подчеркнул, что сейчас все быстро реагируют на новости, не вникая в их суть.
«Если все будут уделять больше времени тому, чтобы разобраться с этим вопросом, возможно, нам разрешат участвовать в соревнованиях в следующем году», — добавил 32-летний российский спортсмен.
По рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) российские спортсмены были отлучены от участия в подавляющем большинстве зарубежных соревнований из-за ситуации на Украине.
Ранее Уайлд рассказал, что с разочарованием воспринял новости о санкциях к российскому спорту.