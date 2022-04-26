Сноубордист Уайлд — о санкциях к российскому спорту: был разочарован 

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Двукратный олимпийский чемпион в параллельном гигантском слаломе сноубордист Виктор Уайлд рассказал, что с разочарованием воспринял новости о санкциях к российскому спорту.
Сноубордист Уайлд — о санкциях к российскому спорту: был разочарован 
  • AFP
  • © Ben STANSALL

«Я больше не думаю о санкциях к российскому спорту. Перестал какое-то время назад. Первые мысли по этому поводу — разочарование», — цитирует Уайлда ТАСС.

Он также признался, что пока не принял окончательного решения по поводу продолжения спортивной карьеры.

«Какой дедлайн по принятию этого решения? Не знаю. Но тренером работать не планирую», — сказал он.

На Олимпийских играх в Пекине 35-летний Уайлд завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе. За Россию он выступает с 2012 года. На Олимпиаде в Сочи спортсмен выиграл две золотые медали.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету МОК.

Ранее Уайлд отреагировал на открытое письмо чемпионки мира по фристайлу Анастасии Таталиной министру спорта России Олегу Матыцину.

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