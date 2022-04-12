Сноубордист Уайлд — о жалобах фристайлистки Таталиной: Анастасия говорит правду

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Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд отреагировал на открытое письмо чемпионки мира по фристайлу Анастасии Таталиной министру спорта России Олегу Матыцину.
Сноубордист Уайлд — о жалобах фристайлистки Таталиной: Анастасия говорит правду
  • РИА Новости

«Анастасия говорит правду. Я устал видеть, как с нашими лучшими спортсменами обращаются как с мусором. Спортивные федерации должны быть привлечены к ответственности», — написал Уайлд в своём Telegram-канале.

В своём открытом письме 21-летняя спортсменка рассказала, как старший тренер сборной Никита Васильев вымогал у неё денежные средства, а в Федерации фристайла России ей объявили бойкот.

Таталина является чемпионкой мира 2021 года в дисциплине биг-эйр. На ОИ-2022 она заняла четвёртое место в слоупстайле с результатом 75,51 балла.

Ранее в Федерации фристайла ответили на обвинения Таталиной в домогательствах.

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