В Федерации фристайла ответили на обвинения Таталиной в домогательствах

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В Федерации фристайла России (ФФР) ответили на обвинения чемпионки мира Анастасии Таталиной в адрес тренеров в домогательствах.
В Федерации фристайла ответили на обвинения Таталиной в домогательствах
  • РИА Новости

«Изложенное в письме не соответствует действительности. Анастасия Таталина в открытом письме оклеветала всех. Обвинение в адрес тренерского штаба относительно сексуальных домогательств имеет беспочвенный характер и является аморальным поступком», — говорится в заявлении федерации. 

Напомним, что Анастасия Таталина написала открытое письмо на имя Олега Матыцина. В нём она обвинила руководство Федерации фристайла России и тренерский штаб сборной в срыве подготовки к Олимпиаде в Пекине.

Ранее Олег Матыцин взял под личный контроль скандальную ситуацию с фристайлисткой Таталиной. 

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