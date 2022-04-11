В Федерации фристайла ответили на обвинения Таталиной в домогательствах

В Федерации фристайла России (ФФР) ответили на обвинения чемпионки мира Анастасии Таталиной в адрес тренеров в домогательствах.

«Изложенное в письме не соответствует действительности. Анастасия Таталина в открытом письме оклеветала всех. Обвинение в адрес тренерского штаба относительно сексуальных домогательств имеет беспочвенный характер и является аморальным поступком», — говорится в заявлении федерации.

Напомним, что Анастасия Таталина написала открытое письмо на имя Олега Матыцина. В нём она обвинила руководство Федерации фристайла России и тренерский штаб сборной в срыве подготовки к Олимпиаде в Пекине.

Ранее Олег Матыцин взял под личный контроль скандальную ситуацию с фристайлисткой Таталиной.