В Федерации фристайла ответили на обвинения Таталиной в домогательствах
- РИА Новости
«Изложенное в письме не соответствует действительности. Анастасия Таталина в открытом письме оклеветала всех. Обвинение в адрес тренерского штаба относительно сексуальных домогательств имеет беспочвенный характер и является аморальным поступком», — говорится в заявлении федерации.
Напомним, что Анастасия Таталина написала открытое письмо на имя Олега Матыцина. В нём она обвинила руководство Федерации фристайла России и тренерский штаб сборной в срыве подготовки к Олимпиаде в Пекине.
Ранее Олег Матыцин взял под личный контроль скандальную ситуацию с фристайлисткой Таталиной.