Матыцин взял на личный контроль скандальную ситуацию с фристайлисткой Таталиной

Министр спорта России Олег Матыцин взял на личный контроль ситуацию с чемпионкой мира по фристайлу Анастасией Таталиной.

«Минспорт России проведёт тщательную и объективную проверку изложенной в письме Анастасии информации. Данная тема находится на личном контроле министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина», — сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе ведомства.

Анастасия Таталина написала открытое письмо на имя Олега Матыцина. В нём она обвинила руководство Федерации фристайла России и тренерский штаб сборной в срыве подготовки к Олимпиаде в Пекине. Также она рассказала, как после победы на первенстве планеты у неё требовали отдать 50% призовых в пользу федерации.

Ранее в Госдуме пообещали проверить факты из открытого письма Анастасии Таталиной.