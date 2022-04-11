Матыцин взял на личный контроль скандальную ситуацию с фристайлисткой Таталиной

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Министр спорта России Олег Матыцин взял на личный контроль ситуацию с чемпионкой мира по фристайлу Анастасией Таталиной.
Матыцин взял на личный контроль скандальную ситуацию с фристайлисткой Таталиной
  • РИА Новости

«Минспорт России проведёт тщательную и объективную проверку изложенной в письме Анастасии информации. Данная тема находится на личном контроле министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина», — сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе ведомства.

Анастасия Таталина написала открытое письмо на имя Олега Матыцина. В нём она обвинила руководство Федерации фристайла России и тренерский штаб сборной в срыве подготовки к Олимпиаде в Пекине. Также она рассказала, как после победы на первенстве планеты у неё требовали отдать 50% призовых в пользу федерации.

Ранее в Госдуме пообещали проверить факты из открытого письма Анастасии Таталиной.

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