В Госдуме пообещали проверить факты из открытого письма Таталиной
- РИА Новости
«Необходимо проверить все факты, которые указаны в письме Таталиной. Всё-таки чемпионка мира упрекает руководство федерации и тренерский штаб в достаточно серьёзных нарушениях. Стоит создать специальную комиссию, которая рассмотрит все пункты и вынесет определённое решение. Министерству спорта тоже необходимо обратить на произошедшее внимание и отреагировать. Там скандал не оставят без внимания и всё выяснят», — заявил Свищёв в интервью RT.
Ранее Свищёв сказал, что письмо Таталиной стало чем-то сродни фантастике.