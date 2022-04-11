В Госдуме пообещали проверить факты из открытого письма Таталиной

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Депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв заявил, что открытое письмо чемпионки мира Анастасии Таталиной министру спорта России Олегу Матыцину не останется незамеченным.
В Госдуме пообещали проверить факты из открытого письма Таталиной
  • РИА Новости

«Необходимо проверить все факты, которые указаны в письме Таталиной. Всё-таки чемпионка мира упрекает руководство федерации и тренерский штаб в достаточно серьёзных нарушениях. Стоит создать специальную комиссию, которая рассмотрит все пункты и вынесет определённое решение. Министерству спорта тоже необходимо обратить на произошедшее внимание и отреагировать. Там скандал не оставят без внимания и всё выяснят», — заявил Свищёв в интервью RT.

Ранее Свищёв сказал, что письмо Таталиной стало чем-то сродни фантастике.

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