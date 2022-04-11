В Госдуме пообещали проверить факты из открытого письма Таталиной

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв заявил, что открытое письмо чемпионки мира Анастасии Таталиной министру спорта России Олегу Матыцину не останется незамеченным.

«Необходимо проверить все факты, которые указаны в письме Таталиной. Всё-таки чемпионка мира упрекает руководство федерации и тренерский штаб в достаточно серьёзных нарушениях. Стоит создать специальную комиссию, которая рассмотрит все пункты и вынесет определённое решение. Министерству спорта тоже необходимо обратить на произошедшее внимание и отреагировать. Там скандал не оставят без внимания и всё выяснят», — заявил Свищёв в интервью RT.

Ранее Свищёв сказал, что письмо Таталиной стало чем-то сродни фантастике.