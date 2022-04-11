Свищёв: письмо Таталиной стало чем-то сродни фантастике

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Депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв прокомментировал открытое письмо чемпионки мира Анастасии Таталиной министру спорта России Олегу Матыцину.
Свищёв: письмо Таталиной стало чем-то сродни фантастике
  • РИА Новости

«Ситуация очень странная. Для меня Федерация фристайла России всегда являлась одной из наиболее динамично развивающихся в стране. Я вижу, сколько там делают для того, чтобы ребята прогрессировали и завоёвывали медали для себя и для своей страны. Письмо Таталиной стало чем-то сродни фантастики. Я уже пообщался с президентом ФФР Алексеем Курашовым. Он всячески отрицает все обвинения. По словам главы федерации, никто никогда не занимался никакими поборами и права Анастасии никоим образом не ущемлялись», — заявил Свищёв в интервью RT.

Ранее тренер фристайлистки Таталиной ответил на обвинения в домогательствах.

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