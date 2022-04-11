Свищёв: письмо Таталиной стало чем-то сродни фантастике

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв прокомментировал открытое письмо чемпионки мира Анастасии Таталиной министру спорта России Олегу Матыцину.

«Ситуация очень странная. Для меня Федерация фристайла России всегда являлась одной из наиболее динамично развивающихся в стране. Я вижу, сколько там делают для того, чтобы ребята прогрессировали и завоёвывали медали для себя и для своей страны. Письмо Таталиной стало чем-то сродни фантастики. Я уже пообщался с президентом ФФР Алексеем Курашовым. Он всячески отрицает все обвинения. По словам главы федерации, никто никогда не занимался никакими поборами и права Анастасии никоим образом не ущемлялись», — заявил Свищёв в интервью RT.

Ранее тренер фристайлистки Таталиной ответил на обвинения в домогательствах.