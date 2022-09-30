Вяльбе: FIS сняла с повестки вопрос о нейтральном статусе для россиян
- РИА Новости
«Уже никто особо не скрывает, встречались на всех уровнях, вчера приватно разговаривали с президентом FIS. Если до мобилизации они ещё рассматривали возможность нейтрального статуса, то теперь эти вопросы с повестки дня сняты. Эта ситуация всё сильно осложнила, но мы надеемся, что благоразумие восторжествует», — сказала Вяльбе на форуме «Россия — спортивная держава».
По её словам, обстановка на конгрессе FIS в Цюрихе нормальная, рабочая.
«Никто не отворачивается, но есть и интересные моменты. Как всем известно, норвежская ассоциация написала, что бойкотирует заседание, однако они все здесь: при встрече здороваются, обнимаются, пожимают руки», — добавила Вяльбе.
Напомним, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.
Ранее олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал о своём отношении к отстранению российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.