Вяльбе: FIS сняла с повестки вопрос о нейтральном статусе для россиян

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) сняла с повестки вопрос по возвращению россиян на соревнования.

«Уже никто особо не скрывает, встречались на всех уровнях, вчера приватно разговаривали с президентом FIS. Если до мобилизации они ещё рассматривали возможность нейтрального статуса, то теперь эти вопросы с повестки дня сняты. Эта ситуация всё сильно осложнила, но мы надеемся, что благоразумие восторжествует», — сказала Вяльбе на форуме «Россия — спортивная держава».

По её словам, обстановка на конгрессе FIS в Цюрихе нормальная, рабочая.

«Никто не отворачивается, но есть и интересные моменты. Как всем известно, норвежская ассоциация написала, что бойкотирует заседание, однако они все здесь: при встрече здороваются, обнимаются, пожимают руки», — добавила Вяльбе.

Напомним, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

Ранее олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал о своём отношении к отстранению российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.