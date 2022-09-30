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Вяльбе: FIS сняла с повестки вопрос о нейтральном статусе для россиян

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) сняла с повестки вопрос по возвращению россиян на соревнования.
Вяльбе: FIS сняла с повестки вопрос о нейтральном статусе для россиян
  • РИА Новости

«Уже никто особо не скрывает, встречались на всех уровнях, вчера приватно разговаривали с президентом FIS. Если до мобилизации они ещё рассматривали возможность нейтрального статуса, то теперь эти вопросы с повестки дня сняты. Эта ситуация всё сильно осложнила, но мы надеемся, что благоразумие восторжествует», — сказала Вяльбе на форуме «Россия — спортивная держава».

По её словам, обстановка на конгрессе FIS в Цюрихе нормальная, рабочая.

«Никто не отворачивается, но есть и интересные моменты. Как всем известно, норвежская ассоциация написала, что бойкотирует заседание, однако они все здесь: при встрече здороваются, обнимаются, пожимают руки», — добавила Вяльбе.

Напомним, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

Ранее олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал о своём отношении к отстранению российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

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