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СБР пытается решить вопрос закупки патронов для спортивных винтовок

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о решении вопроса с патронами для спортсменов.
СБР пытается решить вопрос закупки патронов для спортивных винтовок
  • РИА Новости

«Единственная сложность, с которой мы сталкиваемся, — это приобретение качественных патронов для нашего оружия. Мы закупали всё в Германии. Этот вопрос мы пытаемся решить с нашими производителями», — заявил Майгуров на форуме «Россия — спортивная держава».

Напомним, что IBU продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных турнирах.

Ранее тренер сборной Белоруссии Елена Зубрилова высказалась об отстранении российских и белорусских биатлонистов от международных соревнований.

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