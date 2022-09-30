СБР пытается решить вопрос закупки патронов для спортивных винтовок

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о решении вопроса с патронами для спортсменов.

«Единственная сложность, с которой мы сталкиваемся, — это приобретение качественных патронов для нашего оружия. Мы закупали всё в Германии. Этот вопрос мы пытаемся решить с нашими производителями», — заявил Майгуров на форуме «Россия — спортивная держава».

Напомним, что IBU продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных турнирах.

Ранее тренер сборной Белоруссии Елена Зубрилова высказалась об отстранении российских и белорусских биатлонистов от международных соревнований.