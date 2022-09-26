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Зубрилова: мировой спорт потеряет своё величие из-за отсутствия россиян и белорусов

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Тренер сборной Белоруссии Елена Зубрилова высказалась об отстранении российских и белорусских биатлонистов от международных соревнований.
Зубрилова: мировой спорт потеряет своё величие из-за отсутствия россиян и белорусов
  • Gettyimages.ru

«Я думаю, что мировой спорт потеряет своё величие из-за того, что в соревнованиях не будут участвовать российские и белорусские спортсмены. Потому что мировой спорт — это спорт для всех», — сказала Зубрилова в эфире «Беларуси 5».

16 сентября конгресс IBU продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных турнирах. IBU также сохранил приостановку членства СБР и БФБ.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» не покажет международные турниры по биатлону.

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