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Глава Федерации бобслея России: готовы в любой момент войти в международный сезон

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Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов оценил результаты подготовки сборной к новому сезону.
Глава Федерации бобслея России: готовы в любой момент войти в международный сезон
  • РИА Новости

«Все тренировочные мероприятия, запланированные на летний период, проведены. Наши спортсмены готовы в любой момент войти в международный сезон. Все бобы готовы к сезону, ремонтные работы механиками сборной проведены. Работаем над производством собственных монобобов, к марту должны быть готовы первые образцы», — заявил Пегов на форуме «Россия — спортивная держава».

Напомним, что Международный олимпийский комитет рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. 2 марта Международная федерация бобслея и скелетона временно приостановила членство России. 16 июня федерация аннулировала мартовское решение исполкома.

Ранее вице-президент Федерации бобслея России Елена Аникина предположила, с чем связан активный интерес к выборам на посты президентов федераций.

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