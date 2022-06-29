Вице-президент ФБР: возникают вопросы, откуда столько желающих занять руководящие посты

Вице-президент Федерации бобслея России (ФБР) Елена Аникина предположила, с чем связан активный интерес к выборам на посты президентов федераций.

«Смотрите, у ФБР на предыдущей Олимпиаде была медаль, поэтому с введением финансирования от игрового бизнеса мы получили 35 млн за квартал. А вот после Пекина, где мы не завоевали ни одной награды, поток снизился до 13 млн в квартал. Но эту сумму федерация будет получать каждые три месяца просто так. Это огромное подспорье и огромная помощь для любой организации. Но в некоторых, предполагаю, недобросовестные люди оказались слишком взбудоражены желанием освоить эти деньги, что абсолютно неправильно, потому что потратить их не так-то просто: нужно выполнить множество условий», — подчеркнула вице-президент ФБР.

«Сейчас нужно грамотно выстраивать диалог с международными организациями, надо защищать интересы спортсменов, придумывать, как развивать вид спорта в отсутствие международных соревнований. Столько вызовов, столько сложностей! Поэтому у меня возникают вопросы, откуда такое количество желающих занять руководящие посты и реально ли люди оценивают свои силы», — заключила Аникина.

Ранее Аникина рассказала, почему не стала принимать участие в выборах на пост главы ФБР.