Аникина объяснила, почему не стала переизбираться на пост главы Федерации бобслея России

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Экс-глава Федерации бобслея России Елена Аникина рассказала, почему не стала принимать участие в выборах на пост главы ФБР.
Аникина объяснила, почему не стала переизбираться на пост главы Федерации бобслея России
  • РИА Новости

«Я считаю, что у меня недостаточный финансовый ресурс с точки зрения привлечения спонсоров. Кроме того, я не смогла обеспечить те спортивные результаты на Олимпиаде, которые гарантировала: в Пекине впервые в истории у России не было медалей в бобслее. Поэтому, реально оценив свои возможности и очень полюбив этот спорт, я решила, что федерацию должен возглавить молодой предприимчивый человек, имеющий возможность привлечь деньги, с опытом и знаниями в этом виде», — рассказала собеседница в интервью RT.

«Я всё время пыталась найти мирные пути, которые, возможно, не привели к нужным результатам, а он готов принимать революционные решения. Кроме того, он пришёл со своей командой из мира бобслея, которая будет его поддерживать», — подчеркнула специалист.

Ранее Аникина назвала оскорбительными слова Демченко о рейдерском захвате.

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